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Сегодня, 19:29

Воробьев: «Почему не играл Голдобин? Он попал в ротацию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:1).

«Для нас это второй матч подряд с Уфой. Опять очень напряженная, очень хорошая игра. Две команды здорово отработали. Про свою команду отмечу, что мы очень хорошо сыграли в обороне, дали минимум шансов сопернику. Здорово опять отыграл Эдди, свое мы где-то забили и взяли два очка.

Насколько сказалась на «Металлурге» небольшая пауза? Наверное, сказалась. Сейчас такой календарь, что через день ты играешь. Дали ребятам немножко выдохнуть, лишний выходной — это придало эмоций и сил.

Почему не играл Голдобин? Он попал в ротацию», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/27/506070.html
Илья Воробьев
Николай Голдобин
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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