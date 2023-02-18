Илья Воробьев: «По башке получили — и на лавке, и после первого периода»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:2).

«Весело. Веселая игра. Конечно, чтобы зритель не расслаблялся. В двух моментах упустили практически, но потом героически сражались и вытащили. Если по-другому посмотреть, то мы перебросали соперника, выиграли вбрасывания. Но эти голы, конечно... Нас калечат. По башке получили — и на лавке, и после первого периода.

Насколько готов Никита Коростелев? Я думаю, что он полностью готов, но сказывалось, конечно, отсутствие игровой практики. Он физически готов, несмотря на то, что переболел, достаточно много тренировался — не как Артем Земченок и Гриша Дронов — пару дней, и побежали», — цитирует тренера сайт КХЛ.