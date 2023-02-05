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Сегодня, 18:40

Воробьев прокомментировал перемены в тренерском штабе «Металлурга» после ухода Рябыкина

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал новость об уходе Дмитрия Рябыкина из тренерского штаба команды.

— Ушел Дмитрий Рябыкин, означает ли это, что на скамейке появится Валерий Никулин?

— Пока нет. Мы распределили роли так, что Равиль Гусманов у нас выпускает защитников. Большинство и меньшинство — мы делим. Делаем все вместе.

Рябыкин был главным тренером «Авангарда» с мая по октябрь 2022 года. Через неделю после ухода из омского клуба он стал помощником главного тренера в «Металлурге».

Источник: https://hctraktor.org/media/news/48249-22-23-metallurg-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
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