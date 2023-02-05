Воробьев прокомментировал перемены в тренерском штабе «Металлурга» после ухода Рябыкина

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал новость об уходе Дмитрия Рябыкина из тренерского штаба команды.

— Ушел Дмитрий Рябыкин, означает ли это, что на скамейке появится Валерий Никулин?

— Пока нет. Мы распределили роли так, что Равиль Гусманов у нас выпускает защитников. Большинство и меньшинство — мы делим. Делаем все вместе.

Рябыкин был главным тренером «Авангарда» с мая по октябрь 2022 года. Через неделю после ухода из омского клуба он стал помощником главного тренера в «Металлурге».