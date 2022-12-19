Воробьев — о победе над «Амуром»: «Смогли пройти через автобус соперника»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Амуром» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Никогда не знаешь, как войдешь в игру после паузы. У нас сегодня не особо получилось, скажем так. Рад, что мы смогли пройти через автобус соперника — обороняющейся команды, много блокирующей бросков. Рад, что преодолели и забрали два очка. Дронов? Он играл два дня подряд, летели сразу, поэтому дали отдохнуть. Так же Паше Акользину, он будет следующую игру играть. У нас есть определенная ротация», — приводит слова Воробьева сайт КХЛ.

«Металлург» прервал серию из трех поражений подряд и занимает второе место на «Востоке», набрав 54 очка в 40 матчах.