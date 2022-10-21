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КХЛ

Сегодня, 21:02

Воробьев — о победе над «Барысом»: «Лучшее начало сложно придумать, в матче все получилось»

Воробьев прокомментировал крупную победу «Металлурга» над «Барысом»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Лучшее начало сложно придумать. Мы забили голы 5 на 5, здорово выглядело наше большинство. Да сегодня все получилось, но бывают и другие игры. Очень солидно, быстро сыграли сегодня, пасы в клюшку. Никонцев уже катался дома с тренером по развитию. Поднабрал физику и вернулся в состав. Толя классно вошел в игру, одну забил, парочку отдал, был одним из лидеров на льду.

Дмитрия Рябыкина пригласили потому, что у нас один из самых немногочисленных штабов в КХЛ. Мы искали усиление. Когда я Дмитрию Анатольевичу позвонил, он взял неделю на размышление и приехал к нам. Мы этому, разумеется, очень рады», — приводит слова Воробьева сайт КХЛ.

Для «Магнитки» эта победа стала четвертой в последних пяти встречах. Команда занимает первое место на Востоке с 31 очком в 21 матче.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/21/504205.html
Илья Воробьев
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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