Воробьев о поражении от «Автомобилиста»: «Ужасный первый период. Это стоило нам игры»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:6) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Ужасный первый период, два гола в меньшинстве, два необязательных удаления. Это стоило нам игры. Потом цеплялись, но уже поздно: локоть рядом, но не укусишь. Надо выигрывать игру дома, чтобы вернуться сюда. Как мотивировали команду при 0:5? Еще раз сказали, что надо лезть на ворота: одна зайдет, вторая зайдет — игра может перевернуться. Перевернулась только на три», — приводит слова Воробьева сайт лиги.

Счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч между командами пройдет 12 марта в Магнитогорске.