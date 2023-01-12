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Сегодня, 20:36

Илья Воробьев: «Ситуация сложная, нужно ее переламывать. Нужны мужики»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2 Б).

«За пять минут совершили свою ошибку, проиграли игру по буллитам, в которой мы вели в счете. Буллиты... Надо хотя бы одну попытку реализовывать. Ситуация сложная, нужно ее переламывать. Нужны мужики.

Не сильно ли большой риск был провести ротацию сразу в шесть игроков? По защитникам понятно: ребята поправились, Еременко заболел... По нападающим у нас были собрания персональные, где последние игры мы разбирали — последний отрезок не так удачно играем. По итогам этих собраний на моменте мы убрали тех игроков, у кого не слишком идет сейчас. Но новые игроки не добавили голов.

Что случилось с буллитами? Немножко пропала общая уверенность.

Почему не выпустил Канцерова на буллит? Ну если бы он хоть немного сыграл... А так — большой риск был его холодного выпускать», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/12/508245.html
Илья Воробьев
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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