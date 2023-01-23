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КХЛ

Сегодня, 20:57

Илья Воробьев: «Надо было выжать из себя эту победу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1 ОТ).

«Хочется начать именно с 1000-го матча клуба. Это огромная цифра, важная для всего нашего магнитогорского хоккея, приятная цифра. Очень важно было победить. Огромный респект всем болельщикам, руководителям, кто это строил и продолжает строить. Это вызывает огромное уважение.

По игре. Плотная игра, как и ожидалось. Были моменты, не попадали в пустые... Надо было выжать из себя эту победу. Ребята нормально постарались для этого. Одна ошибка нам стоила гола, но постарались их сделать как можно меньше и победили. «Барыс» очень плотно играл в обороне, а потом, как пружинка, расправляется в контратаке. Мы это видели, в принципе, в первом голе. Хотя и обращали внимание на это на собрании. Но это хоккей. Вот эти два момента — принципиальные», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/23/508739.html
Илья Воробьев
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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