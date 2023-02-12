Илья Воробьев: «Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся»

Сегодня, 16:38
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:1).
«В прошлой игре мы, если честно, не планировали столько шайб. Но бывают такие матчи. Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся.
Несколько игроков, включая Дронова, заболели, у нас вирус по команде ходит. Насчет вратаря был изначально план, что в Новосибирске Паскуале играет», — цитирует тренера сайт КХЛ.
«Металлург» набрал 77 очков и поднялся на третье место в таблице Восточной конференции, оторвавшись от идущего девятым «Трактора» на 13 баллов, челябинцы уже не смогут догнать магнитогорскую команду.
«Металлург» в 15-й раз подряд вышел в плей-офф КХЛ.