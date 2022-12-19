Тренер «Магнитки» Воробьев заявил, что может создать молодежное звено в следующем сезоне

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался о возможном создании молодежного звена в основном составе в следующем сезоне.

— Как вам сегодня игра Никиты Гребенкина? Он ведь создал первый гол «Амура». Обращались с ним до или после матча?

— Первый гол мы создали себе сами. Была атака два в пять или три в пять, мы проморгали. Я рад за Никиту, что он хорошо играет. Я писал ему и поздравил, когда он забил первый гол. Это наш проспект, которого мы ждем в следующем году назад. У нас еще есть Рома Канцеров и Даня Юров. Может быть, сделаем молодежное звено. Но это планы на будущее. Рома — очень интересный парень. Надо смотреть, как он возьмет новую высоту — с первого раза или нет. Юров и Гребенкин уже играют в КХЛ, мы рассчитываем на них.

— А когда планируете дать попробовать Канцерову взять эту высоту? В декабре, в январе?

— Посмотрим. Может быть, в начале года, а может быть, он начнет с предсезонки. Надо мной еще довлеет результат.

— То есть прямой зависимости между результативностью Канцерова в МХЛ и дебютом в КХЛ нет?

— Дело не в этом. Мы следим за ним, видим развитие. Он не такой большой парень. Накаченный, но не такой большой. Сыграет он первый матч в этом сезоне или следующем — вопрос остается открытым. Будем смотреть. Повторюсь, пусть он лучше играет 20 минут в МХЛ и набирает очки. МХЛ и КХЛ — это две или три ступени наверх. Здесь играют здоровые мужики, которые бьются за работу и деньги.