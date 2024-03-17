Разин назвал заслуженной победу «Металлурга» над «Спартаком» во втором раунде Кубка Гагарина

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу на «Спартаком» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ (4:0).

«Хорошая быстрая игра, которая понравилась болельщикам. Много голевых моментов. Первый период начали не так, как хотели. У соперника было много контратак. Хорошо сработало большинство, реализовали еще один хороший момент. Второй и третий периоды играли лучше. Поэтому заслуженно победили», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

Также он похвалил вратаря команды Илью Набокова, который сохранил свои ворота в неприкосновенности в этой встрече.

«Для команды приятно сыграть на ноль. Вратарю тоже приятно. Илья — молодой парень. Сейчас каждый «сухарь», каждый эпизод идет ему в копилку для уверенности», — добавил тренер.

Магнитогорцы вышли вперед в серии второго раунда Кубка Гагарина 1-0. Следующий матч команды проведут во вторник, 19 марта, в Магнитогорске. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.