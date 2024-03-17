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17 марта, 19:59

Разин назвал заслуженной победу «Металлурга» над «Спартаком» во втором раунде Кубка Гагарина

Алина Савинова
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу на «Спартаком» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ (4:0).

«Хорошая быстрая игра, которая понравилась болельщикам. Много голевых моментов. Первый период начали не так, как хотели. У соперника было много контратак. Хорошо сработало большинство, реализовали еще один хороший момент. Второй и третий периоды играли лучше. Поэтому заслуженно победили», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

Также он похвалил вратаря команды Илью Набокова, который сохранил свои ворота в неприкосновенности в этой встрече.

«Для команды приятно сыграть на ноль. Вратарю тоже приятно. Илья — молодой парень. Сейчас каждый «сухарь», каждый эпизод идет ему в копилку для уверенности», — добавил тренер.

Магнитогорцы вышли вперед в серии второго раунда Кубка Гагарина 1-0. Следующий матч команды проведут во вторник, 19 марта, в Магнитогорске. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/03/17/529217.html
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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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