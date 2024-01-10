Главный тренер «Металлурга» Разин оценил шансы команды на победу в Кубке Гагарина

Главный тренер «Металлурга» Андрея Разин рассказал, что думает о шансах команды на победу в Кубке Гагарина.

— «Металлург» на данный момент — лидер «Востока» и всей КХЛ. Если бы вам сказали в начале сезона, что будете первыми в январе 2024-го, поверили бы?

— Мы стремились к этому. И я не загадывал, будем мы первыми, вторыми, третьими. Стремимся выигрывать каждую игру.

Задачи прохождения первого раунда как таковой не было. Понятно, что коллектив новый, много хоккеистов поменялось. Для нашего тренерского штаба это тоже первый год в клубе. Перед «Магниткой» всегда стояла максимальная задача — выиграть Кубок Гагарина. Поэтому мы видим именно эту задачу, а не прохождение первого раунда, — цитирует Разина Metaratings.ru.