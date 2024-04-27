Разин пожелал удачи Гребенкину в НХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин пожелал бывшему нападающему магнитогорцев Никите Гребенкину удачного продолжения карьеры в НХЛ.

В субботу, 27 апреля «Металлург» объявил о расторжении контракта с 20-летним форвардом. По информации «СЭ», хоккеист намерен отправиться в НХЛ, где права на него принадлежат «Торонто».

«Удачи в «Торонто» — написал Разин в соцсетях, опубликовав совместную фотографию с Гребенкиным.

Гребенкин — воспитанник «Металлурга». В сезоне-2023/24 форвард набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 6 (3+3) очков в 23 играх плей-офф. В составе клуба из Магнитогорска Гребенкин стал обладателем Кубка Гагарина-2024.