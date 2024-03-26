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26 марта, 22:26

Разин: «Для чего «Металлург» занимал первое место на Востоке? Чтобы решение было в пользу «Спартака»?»

Разин раскритиковал решение КХЛ перенести матч со «Спартаком»
Виктория Кравченко
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин недоволен решением КХЛ перенести матч со «Спартаком» во втором раунде Кубка Гагарина на несколько дней. Четвертый матч серии закончился победой красно-белых со счетом 1:0. Счет в серии 2-2. Перед этой встречей команда летала в Магнитогорск и обратно в Москву. Он заявил, что его команду выгнали из «Мегаспорта», не было мест в гостинице и места для катания.

«Для чего мы первое место занимали на Востоке? Для чего мы жопу рвали? Чтобы вот это решение было в пользу «Спартака»? Хотя я не считаю, что оно было в пользу «Спартака». Оно просто во вред команде «Металлург» (Магнитогорск)», — заявил Разин на пресс-конференции.

Следующая игра между командами пройдет 28 марта в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Изначально игра должна были пройти 23 марта, но она была перенесена в связи с терактом в Подмосковье. В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Андрей Разин
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