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Сегодня, 21:25

Главный тренер «Металлурга» Разин — о поражении от «Трактора»: «Проиграли в мелочах»

Алина Савинова
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал причины поражения от «Трактора» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (1:2).

«К сожалению, проиграли в мелочах. В принципе играли неплохо, особенно второй период. Было очень много моментов, но, к сожалению, забили только один гол. Третий период тоже неплохо начали, контролировали игру, но две невынужденные ошибки привели к голам «Трактора», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

Также он ответил на вопрос, поедут ли игроки «Металлурга» на Матч звезд КХЛ.

«Конечно, мне приятно за ребят, я только «за». Чем больше — тем лучше. Пусть съездят и отвлекутся от повседневной работы», — добавил тренер.

«Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока», набрав 31 очко в 22 встречах. 22 октября магнитогорская команда на своем льду примет «Авангард».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/19/521469.html
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Андрей Разин
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