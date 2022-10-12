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Сегодня, 20:04

Воробьев — о победе над «Ак Барсом»: «У нашего президента завтра день рождения, можем нормально поздравить»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Качественная игра с нашей стороны, — отметил Воробьев. — Здорово сыграли первый период. Комбинационно, забили голы. Думаю, зрителям понравилось. Второй период нам пришлось больше обороняться. Соперник накладывал смены. Но мы с честью справились и забили на контратаке. Третий период сыграли по счету. У нашего президента завтра день рождения, можем нормально его поздравить.

— Чем первый период матча с московским «Динамо» отличался от сегодняшнего с «Ак Барсом»?

— Сегодня мы захватили инициативу. В большей степени играли в атаке. Это наш хоккей. В этом разница.

— Какое противодействие наложенным от соперника смен во втором периоде вы видите?

— Противодействие одно — надо не пропустить и грамотно сыграть в обороне. Когда накладывается вторая смена, надо не бегать, а играть строго по местам. У нас это называется конверт. Главное против такой мастеровитой команды — не бегать. Они могут порвать в клочья.

— Брендан Лайпсик пропустил матч из-за ротации?

— Да, у нас 15 нападающих.

— Валерий Орехов не попадает в состав, потому что проигрывает конкуренцию другим защитникам?

— Пока мы поставили на этих ребят. Дальше будем смотреть.

В следующем матче «Металлург» дома примет «Торпедо» 15 октября.

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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