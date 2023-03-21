Воробьев: «В реализации «Авангард» был лучше «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3 ОТ) в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

— Во многих компонентах мы были лучше соперника. Но в самом важном — реализации — «Авангард» был лучше. Нам предстоит самая важная игра сезона — следующая. Надо готовиться, выгрызать ее зубами, выигрывать матч и цепляться за серию.

— В вашей тренерской карьере не было серий, когда вы проигрывали 0-3. Есть ли у «Металлурга» шанс для блицкрига в серии?

— Конечно, есть. Помню, как-то выигрывал 4-0 в финале конференции. Но 0-3 — не было, согласен.

— У вас есть план, как противостоять Корбэну Найту на вбрасываниях?

— План есть. Показываем и разбираем с ребятами каждого центрального нападающего.

— Насколько сложным был выбор вратаря на сегодняшний матч?

— Мы общались и с Василием, и с Эдди. Решили, что играет Паскуале.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи — 17.00 мск.