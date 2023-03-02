Воробьев — о поражении от «Автомобилиста»: «Сломали удаления во втором периоде»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Хороший первый период провели, в концовке пропустили в раздевалку гол необязательный, сошла шайба, и там у ребят мастерства хватает, убежали в ноль, — цитирует пресс-служба КХЛ Воробьева. — Сломали удаления во втором периоде, очень сложно выиграть матч, играя в меньшинстве. Первая игра, познакомились не совсем удачно, послезавтра снова в бой. Удивил ли соперник? В каждом плей-офф разбираем соперника досконально, поэтому не думаю, что мы были удивлены. Проблема в глупых удалениях. Не сказал бы, что соперник нас вынуждал их делать».

«Автомобилист» повел в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится в субботу, 4 марта.