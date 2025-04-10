Квартальнов: «Первый раунд всегда очень сложный. Дальше точно будет интереснее»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о настрое команды на серию второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора».

«Первый раунд всегда очень сложный. В нем остается много сил и энергии. Что будет дальше? Дальше точно будет интереснее. Есть моменты, на которые обращаем внимание. У нас примерно половина команды впервые сталкивается с плей-офф. Но в то же время у нас достаточно опытных ребят, которые понимают и знают, что это такое. Кто-то даже выигрывал Кубок. Поэтому проблем никаких нет», — приводит пресс-служба белорусского клуба слова тренера.

В первом раунде Кубка Гагарина «Динамо» победило в серии ЦСКА (4-2), а «Трактор» обыграл «Адмирал» (4-2). Первый матч команд в четвертьфинале плей-офф КХЛ состоится 12 апреля.