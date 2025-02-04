Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

4 февраля, 23:56

Квартальнов — о трех пропущенных шайбах от «Сочи»: «Было немного обидно за Тихомирова»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал камбэк команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:3).

Минчане проигрывали 0:3 после первого периода, но затем забросили 5 шайб подряд.

«Интересное начало, конечно. Даже не могу сказать, что мы его провалили. Бывает, когда все заходит. И второй гол интересный такой. Нашли в себе силы, добавили в движении. Реализовали большинство интересно, хорошие голы. Мальчишки молодцы, с победой. Было даже немного обидно за Тихомирова, что все вот так вот... Шайба нашла эту щелочку, туда пролетела. Была мысль его поменять, но решили оставить. Он молодец, выдержал. Да и победили, это будет для Тихомирова такой уверенностью», — приводит пресс-служба КХЛ слова Квартальнова.

«Динамо» набрало 61 очко за 50 матчей и занимает седьмое место в Западной конференции. «Сочи» (36 баллов в 52 играх) замыкает таблицу.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Сочи
Дмитрий Квартальнов
Читайте также
Роналду заявил, что он лучший футболист в истории
Подозреваемый в убийстве пасынка рассказал о его избиении за отказ делать упражнения
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
«Спартак» оформляет дорогущие сделки, «Динамо» теряет Глебова. Трансферные слухи РПЛ
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя