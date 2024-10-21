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Сегодня, 22:58

Квартальнов — о поражении в своем 900-м матче: «Пустота... Жаль, что не выиграли»

Алина Савинова
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, какие эмоции испытывает после поражения от «Барыса» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (1:2).

«Пустота... Жаль, что не выиграли. Много людей пришло на арену. Степень ответственности должна быть. В атаке сыграли беззубо, не так, как хотели. В конце ошиблись — нас наказали за разгильдяйство, недонастрой, беззубый первый период (хоть его и выиграли 1:0). У нас есть мастерство. Должны были переигрывать вратаря соперника. Но пусто...» — приводит пресс-служба клуба слова Квартальнова.

Встреча с «Барысом» стала юбилейной для 58-летнего специалиста. Квартальнов провел 900-й матч в КХЛ в роли главного тренера.

«Динамо» набрало 19 очков за 17 игр и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч минский клуб проведет 25 октября против «Витязя».

Источник: Официальный сайт ХК «Динамо» Минск
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Минск)

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