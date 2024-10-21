Квартальнов — о поражении в своем 900-м матче: «Пустота... Жаль, что не выиграли»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, какие эмоции испытывает после поражения от «Барыса» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (1:2).

«Пустота... Жаль, что не выиграли. Много людей пришло на арену. Степень ответственности должна быть. В атаке сыграли беззубо, не так, как хотели. В конце ошиблись — нас наказали за разгильдяйство, недонастрой, беззубый первый период (хоть его и выиграли 1:0). У нас есть мастерство. Должны были переигрывать вратаря соперника. Но пусто...» — приводит пресс-служба клуба слова Квартальнова.

Встреча с «Барысом» стала юбилейной для 58-летнего специалиста. Квартальнов провел 900-й матч в КХЛ в роли главного тренера.

«Динамо» набрало 19 очков за 17 игр и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч минский клуб проведет 25 октября против «Витязя».