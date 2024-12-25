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25 декабря, 23:04

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов: «Конечно, довольны тем, что обыграли «Ак Барс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Провели хороший, целостный матч. Хороший первый период, хорошая реализация моментов. Конечно, довольны тем, что обыграли «Ак Барс». Поэтому нас всех с хорошей победой. Какие эмоции испытываю от двух побед над Казанью? Тренерская работа такая: ты там, где работаешь на сегодняшний день. Историю свою мы помним, но это история. Просто приятно обыграть хорошую команду, вот это важно, найти свою игру», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Нападающий &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo; Дмитрий Яшкин (№ 23) у&nbsp;ворот минского &laquo;Динамо&raquo;. Минское «Динамо» — кошмар «Ак Барса»! Квартальнов устроил порку бывшему клубу

Минское «Динамо» набрало 45 очков в 38 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. 27 декабря команда Квартальнова сыграет дома с московским «Динамо». Последнюю игру в 2024 году минчане проведут 29 декабря с «Локомотивом».

Дмитрий Квартальнов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
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