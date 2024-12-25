Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов: «Конечно, довольны тем, что обыграли «Ак Барс»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Провели хороший, целостный матч. Хороший первый период, хорошая реализация моментов. Конечно, довольны тем, что обыграли «Ак Барс». Поэтому нас всех с хорошей победой. Какие эмоции испытываю от двух побед над Казанью? Тренерская работа такая: ты там, где работаешь на сегодняшний день. Историю свою мы помним, но это история. Просто приятно обыграть хорошую команду, вот это важно, найти свою игру», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» набрало 45 очков в 38 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. 27 декабря команда Квартальнова сыграет дома с московским «Динамо». Последнюю игру в 2024 году минчане проведут 29 декабря с «Локомотивом».