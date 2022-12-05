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Сегодня, 23:11

Вудкрофт: «Действовали несобранно, прежде всего, ментально, как будто не были готовы к такому важному матчу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4).

«Разочарован тем, как начали игру. Действовали несобранно, прежде всего, ментально, как будто не были готовы к такому важному матчу. Затем взяли себя в руки, исправились, нашли свою игру. Об этом я и говорил в первом перерыве, что нужно собраться и играть в наш хоккей. Смогли вернуться и повести в счете, но соперник воспользовался нашей потерей в нейтральной зоне, смог забросить одну, затем вторую. Это дало им некий импульс. В третьем периоде здорово проявили себя наши спецбригады меньшинства, были моменты, чтобы выходить вперед, соперник воспользовался ошибкой нашей защиты и забросил победную шайбу.

Что касается Шостака, он травмирован, мы дали ему возможность восстановиться на сто процентов.

Мороз и Демченко не играли во втором-третьем периодах? Мороз блокировал бросок и получил травму. Не совсем понравилось, как играл Демченко, поэтому меняли сочетания, и так получилось, что он не играл», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/05/506535.html
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
Крэйг Вудкрофт
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