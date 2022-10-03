Вудкрофт: «Если немножко отдохну, то, будьте уверены, я заулыбаюсь»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 ОТ).

«Насыщенная разноплановая игра сегодня получилась. «Торпедо» нас активно прессинговало на хорошей скорости, но мы справились с этим. Во втором периоде мы подсели, но восстали в третьем. Взяли свое и не упустили свои моменты. Мы приехали в Нижний Новгород уставшими, но сумели набраться сил и одержали победу.

Хоккей — это серьезная работа, которая отнимает много сил и энергии. Но, если я немножко отдохну, то, будьте уверены, я заулыбаюсь.

Мы заметили, что проиграли много вбрасываний в первом периоде и в перерыве попросили быть внимательными в данных эпизодах и следить за клюшками игроков. Также попросили защитников подбирать шайбу быстрее соперника. Владимир Алистров получил серьезную травму во втором периоде — шайба попала ему в незащищенное место ноги. Было 50 процентов шансов, что он вернется в игру. Но так как это ключевой игрок, было принято решение вернуть его в матч.

У Козуна сегодня было пять прекрасных моментов для взятия ворот, но он этого не сделал. Верим, что он сделает это в следующих играх», — цитирует тренера сайт КХЛ.