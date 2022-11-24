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24 ноября, 22:55

Вудкрофт: «Ключевым моментом стало длинное большинство, в котором мы забросили три шайбы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:4).

«Как мы и ожидали, была равная игра, которая решалась одной ошибкой. Мы должны были выложиться во всех компонентах на протяжении всех 60 минут. Вратари, защитники и нападающие провели отличный матч.

Как я говорил утром, мы хотели забить на одну шайбу больше. Ключевым моментом стало длинное большинство, в котором мы забросили три шайбы. Снимаю шляпу перед игроками, они провели отличную игру. Сегодня мы порадуемся, а завтра начнем готовиться к следующей игре в Москве против «Динамо», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

Источник: https://dynamo.ru/news/229810-aleksey_kudashov____bol_shoe_udalenie_slomalo_igru__
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
Крэйг Вудкрофт
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