Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:32

Вудкрофт: «Если будем правильно играть по нашей системе, то можем обыграть любого соперника»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 ОТ).

— Хорошо, что выездную серию завершили победой, она придала команде уверенность. Было время восстановиться. Особенно в психологическом плане. Перезарядили батарейки и готовы к домашней игре.

— Седрик Пакетт находится в тройке лучших в КХЛ по силовым приемам. Насколько вас радует такая манера игры форварда?

— Да, это его стиль игры, он физически мощный хоккеист, самоотверженный, всегда идет в борьбу. И эта его работа помогает команде, он очень эффективный игрок.

— У «Сочи» 11 поражений подряд. Как подготовится к матчу и настроиться?

— В КХЛ нет слабых команд. Если ты не будешь готов к матчу физически и психологически, не будешь готов играть правильно, то можно запросто уступить. Поэтому надо быть готовыми.

Более важно не то, как играет соперник, а как играем мы. Если будем правильно играть по нашей системе, то можем обыграть любого соперника.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-o-matche-s-sochi-gole-martynova-i-effektivnosti-paketta/
ХК Динамо (Минск)
ХК Сочи
Крэйг Вудкрофт
2
1
Читайте также
Валиева осталась на льду ради четверных во время выставления оценок. Она нарушила правила?
«Когда чувствуется предвзятость, меня это до слез расстраивает». Медведева — о новом партнере и контрасте с Милохиным
Французский политик заявил о планах Байдена избавиться от Зеленского
СМИ узнали о начале обсуждения Западом условий мира между РФ и Украиной
СК рассказал подробности обрушения балкона с людьми в Сочи
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Светлов: «Нам нужна победа, она дает крылья для дальнейшей работы»