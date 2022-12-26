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Сегодня, 13:27

Вудкрофт — о матче с «Нефтехимиком»: «Все сфокусированы, надо побеждать»

Мария Гусева
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

— Раскатка прошла хорошо, парни собраны, сфокусированы. Есть хорошая атмосфера и энергия, все сфокусированы. Надо побеждать вечером, — цитирует пресс-служба клуба тренера.

— Что нужно поправить в игре, чтобы одержать победу?

— Хочу сказать, что игроки знают, что делать. Хоккеистам нужно забрасывать, находить возможность отправлять шайбу в ворота. Если посмотреть статистику, то мы создаем очень много моментов, много бросаем, но не удается забить. Не хватает реализации. Надо больше хладнокровия и желания. Очень важно реализовывать свои голевые шансы. И находить возможность создавать их еще больше. Также важно сыграть строго в защите, делать правильные вещи в своей зоне.

Матч «Динамо» Минск — «Нефтехимик» пройдет сегодня, 26 декабря, в 19.10 (мск).

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-my-sozdaem-ochen-mnogo-golevykh-momentov-ne-khvataet-realizatsii/
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Нефтехимик
Крэйг Вудкрофт
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