Кудашов: «Было пятиминутное удаление, за счет этого и отдали преимущество СКА в основное время»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил, почему команда упустила преимущество в счете в основное время четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против СКА.

Бело-голубые вырвали победу во втором овертайме (5:4) и увеличили преимущество в серии до четырех побед — 3-1.

— Почему упустили победу в основное время?

— Здесь надо должное отдать СКА, да и пятиминутное удаление было — это главная причина. За счет этого отдали преимущество команде СКА.

— Как воспринимали гол Воробьева?

— Честно, даже не видел, из-за чего не засчитали. Судьи принимают решение.

Пятая игра команд пройдет 4 апреля в Москве. «Динамо» в случае победы выйдет в 1/4 финала плей-офф КХЛ.