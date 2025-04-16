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16 апреля, 23:35

Кудашов — о победе «Динамо» над «Ак Барсом»: «Серия продолжается, удача к нам повернулась»

Алина Савинова
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов считает, что бело-голубые и «Ак Барс» показали равную игру в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.

«Серия продолжается, удача к нам повернулась. Равные игры, и эта не была исключением. Говорили ли о том, чтобы не тратить эмоции? Такая работа ведется постоянно. Вся игра в целом шла спокойнее. Реакция игроков на гол в большинстве? Голы всегда даются тяжело, чем дальше в плей-офф, тем голы тяжелее и радостнее. Кое-что чуть подправили, но не имеет значения, хорошо ты сыграли или плохо, главное — добиться победы», — приводит пресс-служба КХЛ слова Кудашова.

«Динамо» сократило отставание в серии до четырех побед — 1-2. Следующий матч команды проведут 18 апреля в Казани.

Источник: Официальный сайт КХЛ
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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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