Кудашов — о победе «Динамо» над «Ак Барсом»: «Серия продолжается, удача к нам повернулась»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов считает, что бело-голубые и «Ак Барс» показали равную игру в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.

«Серия продолжается, удача к нам повернулась. Равные игры, и эта не была исключением. Говорили ли о том, чтобы не тратить эмоции? Такая работа ведется постоянно. Вся игра в целом шла спокойнее. Реакция игроков на гол в большинстве? Голы всегда даются тяжело, чем дальше в плей-офф, тем голы тяжелее и радостнее. Кое-что чуть подправили, но не имеет значения, хорошо ты сыграли или плохо, главное — добиться победы», — приводит пресс-служба КХЛ слова Кудашова.

«Динамо» сократило отставание в серии до четырех побед — 1-2. Следующий матч команды проведут 18 апреля в Казани.