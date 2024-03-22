Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

22 марта, 20:09

Кудашов: «Самоотверженность и самоотдача позволили «Трактору» выиграть эту серию»

Кудашов объяснил вылет московского «Динамо» из Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Трактором» (0-4).

— Самоотверженность и самоотдача позволили «Трактору» выиграть эту серию, — начал Кудашов. — Также хотел бы поблагодарить наших игроков за самоотверженность. Наверное, хочу выделить двоих игроков: Седрика Пакетта и Никиту Гусева. Один из них играл со сломанной ногой. Они тоже проявили мужество.

Что касается всей серии, то, наверное, при равной игре и переходящем преимуществе от одной команде к другой, не смогли выиграть ни одного матча. Чтобы выигрывать на этой стадии плей-офф, должны работать все механизмы: все линии, большинство, меньшинство. Здесь не бывает мелочей. У нас было два человека, которые выпадали и не могли играть на полную, — уже здесь пошла просадка. Не всегда удачно играли в обороне. Но, например, сегодня у «Трактора» 41 заблокированный бросок — это какие-то космические цифры, которые позволяют команде выигрывать, — сказал Кудашов.

«Трактор» на своем льду победил московское «Динамо» (5:4) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В следующем раунде «Трактор» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард» (2-1).

ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Алексей Кудашов
18
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, четвертьфинал: второй раунд плей-офф КХЛ
Жамнов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет»
Форвард «Магнитки» Силантьев — о проходе «Спартака»: «Строго сыграли в обороне, реализовали свои моменты»
Супертройки не решают в плей-офф. За кубком идут команды, где правит баланс
«Авангард» идет на риск. Назначил главным бывшего тренера вратарей
Ротенберг останется в СКА на следующий сезон
Продолжит ли Роман Ротенберг работу главным тренером СКА?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Опыт отыгрываться с 0-3 у СКА есть»

Кудашов: «У наших вратарей не пошла серия. Были игроки, которые разочаровали»