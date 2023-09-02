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Сегодня, 20:18

Кудашов: «Скажу честно, расстроен результатом матча со СКА»

Кудашов отреагировал на поражение «Динамо» от СКА
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (1:2).

— Скажу честно, расстроен результатом, были возможности довести игру до победы. Не доработали, не доделали свое дело, это и в атаке было, и расслабленность в обороне была, поэтому такой результат, — начал Кудашов.

— Чего не хватало сегодня, чтобы довести комбинации до голов?

— Особенно во втором периоде комбинации недовинчивали, их пытались еще больше развинтить, еще больше расширить, сыграть на партнера, когда надо было брать инициативу на себя и забивать этот гол. Мы пытались сыграть очень академично.

— Джиошвили сыграл на Кубке мэра последний матч полтора периода, и вот сегодня. Он пока не готов на сто процентов?

— Практически готов, уже будем смотреть, когда заводить. Дали возможность ему сыграть на Кубке мэра, чтобы почувствовал игру. Он тренируется уже в полную, он готов играть.

— У Гусева и Ожиганова был какой-то особый настрой на матч со СКА?

— СКА — это раздражитель очень серьезный. Первая игра сезона. С кем бы ты ни играл, раздражитель очень серьезный. Если бы был конец или середина сезона, и у них был обмен какой-то, то можно было бы о чем-то особенном говорить. Сегодня для всех игроков было что-то особенное, сколько бы ты ни играл, сколько бы ни тренировался. Первая игра сезона всегда такая.

Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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2 Куньлунь 1 1 0 2
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4 Динамо Мн 1 1 0 2
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Торпедо 0 0 0 0
7 Спартак 1 0 1 0
8 Динамо 1 0 1 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Сочи 1 0 1 0
11 ЦСКА 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Амур 1 1 0 2
3 Сал. Юлаев 1 1 0 2
4 Трактор 1 1 0 2
5 Авангард 1 1 0 2
6 Автомобилист 1 1 0 2
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8 Металлург Мг 1 0 1 1
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Барыс 1 0 1 0
11 Лада 1 0 1 0
12 Сибирь 1 0 1 0
Результаты / календарь
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2.09 14:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 4
2.09 14:00
Авангард – Сибирь
 2 : 1
2.09 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 3
2.09 15:00
Автомобилист – Металлург Мг
 3 : 2 ОТ
2.09 16:00
Лада – Трактор
 1 : 2
2.09 17:00
Динамо – СКА
 1 : 2
2.09 17:00
Витязь – Амур
 2 : 4
2.09 17:00
Северсталь – Сочи
 6 : 3
2.09 17:30
Нефтехимик – Динамо Мн
 4 : 5 ОТ
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