Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3).

«Игра понравилась, всем большущее спасибо. Большую часть игры мы матч контролировали, разве что концовку смазали. Поэтому и такой результат. Но у нас игра через день, поэтому расстраиваться даже времени нет. Идем дальше. Удаления? Это скорее физический фактор. Удаление — это физические действия. Подножки, зацепы.

Бабенко? Знаете, если взять все команды лиги, то обязательно найдется в составе тот, с кем я играл или кого тренировал. Но отдельно мы не общались. Вообще мы готовились к хорошей своей игре. В лиге много похожих команд, я бы даже сказал все одинаковые. Решают нюансы, поэтому мы концентрировались на себе и анализировали предыдущий матч против Куньлуня сейчас идем дальше, настраиваемся на СКА», — сказал Кудашов.

«Ак Барс» впервые играл под руководством Юрия Бабенко. Специалист исполняет обязанности главного тренера после отставки Олега Знарка.