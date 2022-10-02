Кудашов — о победе над «Северсталью»: «Качели, которые начались с самого начала»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (4:3).

«Качели, которые начались с самого начала. Хорошо, что они все-таки качались в нашу сторону. Постоянно вели в счете и довели до победы. Есть хорошее, есть плохое. Самое главное — взяли два очка, зрителям понравилось. Завтра уже у нас следующая игра, эту мы забыли.

Игра на игру не приходится — разные возможности, разный соперник. Хорошо, что так идет. Особо в облаках не летаем. Самое главное, что игроки стараются и через это у них многое получается», — приводит слова Кудашова Legalbet.

После этого матча «Динамо» осталось на 2-м месте в Западной Конференции; «Северсталь» сохранила 9-ю строчку на Западе.