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Сегодня, 20:38

Кудашов — о победе над «Северсталью»: «Качели, которые начались с самого начала»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (4:3).

«Качели, которые начались с самого начала. Хорошо, что они все-таки качались в нашу сторону. Постоянно вели в счете и довели до победы. Есть хорошее, есть плохое. Самое главное — взяли два очка, зрителям понравилось. Завтра уже у нас следующая игра, эту мы забыли.

Игра на игру не приходится — разные возможности, разный соперник. Хорошо, что так идет. Особо в облаках не летаем. Самое главное, что игроки стараются и через это у них многое получается», — приводит слова Кудашова Legalbet.

После этого матча «Динамо» осталось на 2-м месте в Западной Конференции; «Северсталь» сохранила 9-ю строчку на Западе.

Источник: https://legalbet.ru/news/kudashov-o-pobede-nad-severstalyu-v-oblakah-ne-letaem/
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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