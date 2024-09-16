Кудашов — об игре «Динамо»: «Содержание оставляет желать лучшего»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от игры с минским «Динамо» (6:3) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

— В последнее время очень много матчей, когда «Динамо» ведет в несколько шайб и затем словно выключается из игры. С чем это связано и возможно ли добиться того, что команда будет играть весь матч?

— Возможно. Уверенность часто перерастает в самоуверенность. Вот это происходит у нас. Не важно счет или не счет. Мы пока еще далеки от идеала. Сегодня положительный результат, мы взяли два очка, но содержание игры оставляет желать лучшего.

Московская команда набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 6 очков и третья позиция.

(Федор Носов)