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Сегодня, 23:24

Кудашов — о матче с минским «Динамо»: «Нужно было потерпеть, что не всегда получалось у нас в этом году»

Алина Савинова
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу команды над «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0).

«Тяжелая, ровная игра. Соперник играл мобильно, быстро, много действовали в атаке, создавали моменты. Тем не менее, мы выстояли в меньшинстве, забили гол, в определенный момент перехватили инициативу и зажали соперника в зоне. Где надо пооборонялись, где-то вратарь хорошо сыграл. В сегодняшней игре было все — за исключением большинства, которое сегодня не сработало.

Сегодня, и третий период прошлой игры, мы просили игроков сыграть на системность. Ведя 1:0, нужно было потерпеть. Это не всегда получалось у нас в этом году. Присутствовало много эмоций, желания, из-за того, что много молодых ребят. Но и нужно отдать должное, соперник создавал моменты и вратарь нас выручил в нужный момент, но старались сыграть правильно", — приводит слова Кудашова пресс-служба клуба.

Московское «Динамо», набрав 53 очка, занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Минска расположилась на 8-й строчке, имея в активе 42 очка.

Источник: https://dynamo.ru/news/229857-aleksey_kudashov____nujno_byilo_poterpet___
Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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