Кудашов: «Дадим шансы всем трем вратарям»

Сегодня, 00:09
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ против «Витязя» (3:0).
— Начало было судорожное немножко, нервное, — сказал Кудашов. — После забитого гола вроде успокоились, но по содержанию стали как-то свободнее немного играть. Поэтому надо сказать, что первая половина игры не понравилась, вторая половина — более-менее.
— Что бы делала команда, не окажись сегодня в расположении команды Никиты Буруянова?
— Я иногда попадаю в тупик от ваших вопросов (смеется). А как его могло не быть, если мы знали, что он приедет?
— Его изначально в заявке не было.
— Да он был здесь, тренировался. По заявке давайте ясность внесу: да, играть должен был Артем Чернов, но так как два дня ЦИБ висел, хотя мы и вовремя все заявили, все сделали, галочка, которая идет на заявку, не ставилась. За час до игры так она и не сработала, поэтому Никита Буруянов здесь, оба к игре готовились. Пока Артема не могли заявить, заявили Никиту, вот и все. Но через пять минут после того, как мы вышли на разминку, и Артем заявился. Так получилось, что и Никита. Он тренировался вчера и был готов играть.
— Мы знаем, насколько для вратаря важен первый «сухарь» в карьере. Максим Моторыгин наиграл сегодня на свой первый «сухарь». Когда счет стал 3:0, вы просили игроков еще строже играть в обороне перед ним, чтобы подарить ему этот праздник?
— Здесь не то, чтобы я говорил, игроки сами понимали и говорили между собой об этом. Я говорю, когда что-то не слышно, а когда вижу, что команда понимает это и пытается помочь вратарю, то здесь не надо ничего говорить.
— Почему именно сейчас решили вызвать Евгения Ярославлева? Это следствие того, что вы не очень довольны игрой Миски? Или это дань уважения Ярославлеву, который стал в первый месяц сезона лучшим голкипером в ВХЛ?
— На самом деле, все трое, кто приехал из Санкт-Петербурга, заслужили вызова в главную команду. И Чернова, и Буруянова, и Ярославлева — они все здорово играли, это не случайно наша дочерняя команда, наши игроки, за которыми мы смотрим, это системные моменты. Игроки заслужили — они вызваны.
— Прежде вы использовали трех вратарей в определенном моменте, это не очень сработало. Сейчас это на длинную перспективу, или локально?
— Посмотрим, не буду сейчас какие-то выводы делать. Я не думаю, что мы будем что-то громоздить с разными вратарями. Дадим шансы и посмотрим, как каждый с ними справится.
Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 13 очками в 13 матчах. Команда проведет следующую игру 8 октября на выезде против «Металлурга».
(Федор Носов
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Ак Барс
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|Нефтехимик
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|6
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|5
|Сибирь
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|7
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|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
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|Сал. Юлаев
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|6
|3
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|8
|Адмирал
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|5
|6
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|Авангард
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|5
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|10
|Лада
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|4
|8
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|Амур
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|4
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|Барыс
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|14
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Шабанов Максим
Трактор
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Мерфи Тревор
Сибирь
|11
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Гутик Даниил
Адмирал
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|13
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Аймурзин Данил
Северсталь
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|12
|И
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|7
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Барак Дерек
Витязь
|12
|7
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Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|7
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Широков Сергей
Сибирь
|9
|6
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Пинчук Виталий
Динамо
|10
|6
|И
|П
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Гутик Даниил
Адмирал
|10
|11
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Пресс Робин
Металлург Мг
|12
|11
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Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|10
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|12
|10
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Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
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Бучельников Дмитрий
Витязь
|12
|9