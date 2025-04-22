Кудашов о победе над «Ак Барсом» в 1/4 финала Кубка Гагарина: «Серия была очень сложной»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (6:1) в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина и победу в серии со счетом 4-2.

«Хочу поблагодарить бога за то, что дал нам в этой сложной серии удачу и победу. Во-вторых, хочу поблагодарить игроков «Ак Барса» за эту серию, она была очень сложной — каждая игра была качельной и могла качнуться в ту или другую сторону. Поблагодарить тренерский штаб «Ак Барса», который очень хорошо подготовил команду, и болельщиков «Ак Барса», которые поддерживали команду и в Казани, и в Москве, были по-хорошему культурными. Также хочу поблагодарить нашу команду — игроков, болельщиков, которые нас поддерживали. Серия была очень сложная, где-то в каких-то играх нам сопутствовала удача, в определённый момент соперник был лучше нас по игре.

«Ак Барс» очень сильный — системная и физически хорошо готовая команда, индивидуальное мастерство есть. В серии против СКА мы играли с командой, которая обладает огромным мастерством. С «Ак Барсом» в первых играх мы оказались не готовы к рабочему организованному хоккею. Ушло время, чтобы перестроиться — слава богу, что мы успели вовремя. «Ак Барс» сильнее, чем СКА, я бы не удивился, если бы они прошли нас и выиграли бы Кубок Гагарина», — приводит официальный сайт КХЛ слова Кудашова.

В полуфинале Кубка Гагарина «Динамо» сыграет против «Трактора».