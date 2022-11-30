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КХЛ

Сегодня, 16:14

Леонтьев — о поражении от «Амура»: «Свои же шансы не реализовали, не смогли пробить вратаря»

Алина Савинова
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил поражение команды от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5).

«Много ошибались, сами создавали сопернику голевые моменты. Свои же шансы не реализовали, не смогли пробить вратаря. Может быть, накопилась усталость в поездке, но это не оправдание — надо выходить и сражаться. Тем более это наши прямые конкуренты. Почему сменили вратаря за пять минут? Мы выходим на лед, чтобы выигрывать. Даже если игра складывается не в нашу пользу, мы верим в победу до последнего», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Леонтьева.

После этого матча «Амур» с 32 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 31 очком идет на 11-й позиции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/30/506291.html
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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