Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

8 октября, 23:55

Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «Для нас каждое очко важно, но что есть, то есть»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

«Примерно равная игра была, и только первый период немножко робко, были моменты для бросков, но мы хотели улучшить ситуацию и всего два броска нанесли. Надо угрожать вратарю, из любых позиций бросать, создавать трафик. Второй-третий периоды более-менее, неплохо большинство отработали, Фил здорово отработал во вратарской позиции. В овертайме удаляться нельзя, удаление — это гол, особенно против такой сильной команды. Удаляться категорически запрещено. Для нас каждое очко важно, но что есть, то есть», — приводит пресс-служба КХЛ слова Леонтьева.

«Нефтехимик» находится на последнем, 12-м, месте в таблице Восточной конференции, набрав 9 очков в 14 играх. Команда проиграла третий матч подряд. 11 октября клуб из Нижнекамска дома сыграет против «Витязя».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/08/520900.html
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
0
Читайте также
«Барыс» отправил в отставку главного тренера Скабелку
«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Металлург» проиграл «Салавату», «Автомобилист» победил «Нефтехимик» и другие матчи 8 октября