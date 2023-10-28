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Сегодня, 08:33

Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев заявил, что игра против «Куньлуня» была интересной

Виктория Кравченко
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Нлавный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:4 Б)

«Ведя в счете 2:0, нужно доводить дело до конца. Нескучная, неплохая игра, но расслабились в конце второго периода некоторые игроки, позволили сопернику на мажорной ноте войти в третий период. Плюс вратарь соперника здорово отыграл, отразил много бросков, не позволил нам добиться того, что мы хотели. Всегда хочется большего. Надеюсь, силы у нас ещё остались и мы хорошо подготовимся к дерби. Оценивать игру Николаева рано, это была только буллитная серия», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

«Куньлунь» с 19 очками занимает 10-е место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 23 очками — на 9-м месте в Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/27/522016.html
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