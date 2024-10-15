Леонтьев о поражении от СКА: «Неплохой поединок с нашей стороны»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от СКА (2:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Очень неплохой поединок с нашей стороны. Очень грамотно оборонялись в меньшинстве. Многовато нарушений, плюс создавали отличные голевые моменты, контратаки. По моментам, мне кажется, тоже больше было, чем у соперника. Играли смело, активно, агрессивно. Это радует, это вдохновляет и обнадеживает. Поздравил команду. Хоть и не заработали два балла, но по содержанию, по игре, провели отличный поединок.

Жалко Дергачева. Выбыл на неопределенный срок, больше месяца. У нас каждая боевая единица на счету, тем более — ключевой, ведущий игрок. У него что-то связано с плечом. Точно не могу сказать сейчас», — сказал Леонтьев.

СКА с 21 очком занимает второе место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 18 очками — на пятой строчке «Востока».