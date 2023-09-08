Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал причины поражения от ЦСКА (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Много удалений, 20 минут штрафа — это слишком много для одного матча. Плюс индивидуальные ошибки. Эти факторы привели к такому результату. Хотя моменты у нас тоже были, чтобы переломить ход матча. Но удаляться в этой Лиге так много нельзя — сразу накажут, поэтому такой результат. Конечно, когда забиваешь первым, тебе легче вести игру, чувствуешь себя увереннее. Во втором периоде у соперника хорошо получилось наложение», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.

«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока» (1 очко). Следующий матч команда проведет 11 сентября дома против «Автомобилиста».