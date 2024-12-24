Леонтьев — о поражении «Нефтехимика»: «Северсталь» начала матч на высоких скоростях, заставляла нас ошибаться»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:4).

«Череповчане начали матч на высоких скоростях. Мы ждали такое начало. Заставляли нас ошибаться и за счет этого повели в две шайбы. Во втором периоде мы игру выровняли. Конечно, надо забивать голы. Не я первый, не я последний говорю об этом. Если бы, да кабы. А так — как есть», — приводит пресс-служба КХЛ слова Леонтьева.

«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд. Клуб из Нижнекамска с 36 очками после 38 матчей идет на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. 27 декабря команда Леонтьева примет на своем льду ЦСКА.