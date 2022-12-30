Леонтьев — о поражении от «Ак Барса»: «Немного не получилось — соперник был чуть точнее»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил игру команды в матче с «Ак Барсом» (1:3) в регулярного чемпионате КХЛ.

«Серьезно готовились, настраивались. Это дерби, ребята вышли с желанием. Хороший боевой матч, но немного не получилось — соперник был чуть точнее и удачливее в завершении. У нас тоже были моменты, но не получилось. Голы в меньшинстве? Без разницы, играешь в меньшинстве или большинстве, ты должен быть нацелен на ворота. Если есть момент убежать, хоть втроем, хоть вчетвером — почему нет? Пожалуйста, атакуйте», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.

«Нефтехимик» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции (41 очко).