Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:54

Леонтьев — о поражении от «Ак Барса»: «Немного не получилось — соперник был чуть точнее»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил игру команды в матче с «Ак Барсом» (1:3) в регулярного чемпионате КХЛ.

«Серьезно готовились, настраивались. Это дерби, ребята вышли с желанием. Хороший боевой матч, но немного не получилось — соперник был чуть точнее и удачливее в завершении. У нас тоже были моменты, но не получилось. Голы в меньшинстве? Без разницы, играешь в меньшинстве или большинстве, ты должен быть нацелен на ворота. Если есть момент убежать, хоть втроем, хоть вчетвером — почему нет? Пожалуйста, атакуйте», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.

«Нефтехимик» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции (41 очко).

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
0
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Правительство предложило прекратить действие в отношении РФ договоров Совета Европы
19FortyFive назвал ошибкой Вашингтона упущенный шанс договориться с Москвой
Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Игорь Никитин: «Мы не хотели отдавать победу ЦСКА, но неправильно сыграли в овертайме»

Главный тренер ЦСКА Федоров: «Брюквин привнес новую энергию в команду, рад за его прогресс»