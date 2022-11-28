Олег Леонтьев: «Могу отметить классную первую тройку Николишина. Здорово нам нервы помотали они»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:3 ОТ).

— Тяжелый, нервный матч получился. Качельный. То одна команда вела в счете, то другая. Парни молодцы. Проявили стойкость и волю к победезабили в овертайме победный гол. Вратарь здорово подтащил на буллите. Сегодня можно выделить всю команду. Она до конца играла и хотела победить. На Дальнем Востоке играть традиционно тяжело. Всех с победой!

— Сложилось впечатление, что на второй период вышли неготовыми. Две быстрые шайбы пропустили.

— Да, там у соперника в большинстве получился хороший бросок с убойной точки. На эйфории тут же они еще одну забили. Бывают такие моменты, когда команда попадает в состоянии грогги или в прострацию. Не знаю как это назвать. Мы знали, что «Амур» побежит и, естественноготовились, но происходит так, как произошло сегодня. Могу отметить классную первую тройку Николишина. Здорово нам нервы помотали они. Парни прогрессируют прямо на глазах.