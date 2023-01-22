Олег Леонтьев: «Шафигулину аппендицит вчера вырезали, неизвестно, сколько он пропустит»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:1).

«Парни здорово отработали, отличная системная игра, реакция. Имели сегодня хорошую выдержку, и классно сыграл вратарь Тихомиров. Очень упорный поединок, хоть голов и не так много, но красивые моменты и комбинации присутствовали. Сейчас отдохнем, пять минут порадуемся и вперед.

Шафигулину аппендицит вчера вырезали, неизвестно, сколько он пропустит. Очень жаль, Булат только-только на пик формы вышел. У нас еще и Лещенко немного приболел, но надеюсь, что на следующий матч он выйдет и поможет команде. А так, конечно, мы ищем оптимальные сочетания.

Вбрасывания? У трех наших центров больше 50% выигранных вбрасываний. Мы работаем над этим компонентом ежедневно, как и над другими компонентами, держим руку на пульсе», — цитирует тренера сайт КХЛ.