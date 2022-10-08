Олег Леонтьев: «Столько эмоций подарено, и вишенка на торте — победа»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:3).

«Парней с победой, поддержка трибун вдохновляла нас на этот спектакль. Весь матч держал в напряжении, были и классные голы, и боксерский поединок тоже был. Столько эмоций подарено, и вишенка на торте — победа. Не впадаем в эйфорию, понимаем, что очки считаются в конце сезона», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Для «Нефтехимика» эта победа стала 6-й подряд в регулярном чемпионате.