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КХЛ

Сегодня, 20:24

Олег Леонтьев: «Столько эмоций подарено, и вишенка на торте — победа»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:3).

«Парней с победой, поддержка трибун вдохновляла нас на этот спектакль. Весь матч держал в напряжении, были и классные голы, и боксерский поединок тоже был. Столько эмоций подарено, и вишенка на торте — победа. Не впадаем в эйфорию, понимаем, что очки считаются в конце сезона», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Для «Нефтехимика» эта победа стала 6-й подряд в регулярном чемпионате.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/08/503567.html
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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