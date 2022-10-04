Леонтьев — о победе над «Барысом»: «Гарипов в очередной раз оставил в игре и в целом отлично сыграл»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1).

— Хороший боевой матч. Победа есть победа. И важно, что мы поймали свою игру, уверенность. Главное теперь это не потерять, двигаться дальше. Знали, что сегодня будет сложно. Первый период это показал — три удаления у нас. Хотя для нас несвойственно так много удаляться. Но парни молодцы, выстояли. Вратарь в очередной раз оставил в игре и в целом отлично сыграл. Двигаемся дальше, готовимся. Сегодня порадовались, а послезавтра уже следующая игра дома.

— У вас старт сезона не совсем удался, с чем это связано?

— У нас поменялась вратарская бригада. Увереннее стали игроки наши действовать, чуть получше стало на последнем рубеже. Конечно, мы не предполагали, что у нас такой старт будет и предсезонка, как вы помните. Вратарь — это больше, чем половина команды. Вратари провели отличный матч.