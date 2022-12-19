Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:58

Олег Леонтьев: «Барыс» — наш прямой конкурент за попадание в плей-офф. Настрой был соответствующий»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:3).

«Два периода играли неплохо. Вели в счете. Проводили матч строго и дисциплинированно, но в третьем периоде грубейшие ошибки в позиционной обороне привели к двум голам. Мы оставили пятак — самое священное место, которое должно охраняться, как пост номер один и оттуда нам забили две шайбы. А так игра была равная.

Были хорошие скорости с обеих сторон. Были неплохие моменты, как у нас, так и у соперника. Мы понимали, что это наш прямой конкурент за попадание в плей-офф. Настрой был соответствующий, но в самый ответственный момент почему-то мы пропустили такие голы.

Следующая игра у нас тоже будет непростая. Готовимся», — цитирует тренера сайт нижнекамцев.

Источник: https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-barys-poslematchevaya-press-konferentsiya-191222/
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
0
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием
Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник Киселевич обратился к болельщикам после перехода в «Авангард»

Скабелка о победе над «Нефтехимиком»: «Знать и хотеть мало, надо мочь, но мы смогли»