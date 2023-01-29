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КХЛ

Сегодня, 18:14

Олег Леонтьев: «Знали, что в овертайме «Салават Юлаев» снимает вратаря, готовились»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Боевая игра, по накалу, как в плей-офф. Высокие скорости. Соперник нас прессинговал. Мы удачно оборонялись, повели в счете, и, в принципе, неплохо играли. Сдерживали удар, выходили в контратаки, забивали хорошие голы. В конце не разобрались, получили командное удаление. Знали, что в овертайме «Салават Юлаев» снимает вратаря, готовились. Понимали, что может быть в случае проигранного вбрасывания. Забыли, упустили игрока... Если говорить об этой поездке, в принципе, неплохо: три очка из четырех везем домой.

Почему в воротах после «Автомобилиста» играл Тихомиров? Накал матчей очень высокий, игры через день. Ребятам нужно восстанавливаться, больше времени отдыхать и готовиться к следующим матчам. Многие команды так делают. Посовещались с тренером вратарей, обсудили с ребятами. Наверное, такой формат для них будет лучшим», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/29/509067.html
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
Олег Леонтьев
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